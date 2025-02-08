У Києві на Троєщині сталася масштабна пожежа: що горить

У Києві, на Троєщині, 8 лютого, сталася пожежа, ймовірно, на території Свято-Троїцького храму УПЦ.

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передають Новини Live.

Як повідомляють очевидці, полум’я може перекинутися на приватні будинки, розташовані неподалік.

Як повідомили ТСН.UA в ДСНС Києва, пожежа сталася на території приватної садиби у Деснянському районі, на вулиці Миру. Храм не горів.

"Сталося загорання на даху та другому поверсі двоповерхового житлового будинку. Орієнтовно площа пожежі 100 квадратних метрів. Пожежу вже ліквідовано. Інформації про постраждалих немає", - розповіли у ДСНС Києва.

На Троєщині у Києві пожежа: ймовірно, загорівся храм УПЦ

Нагадаємо, у Києві підлітки знову влаштували бійку. Група молодиків у масках жорстоко побила свого однолітка ціпками та ланцюгом. Свій злочин зловмисники вже традиційно знімали на відео і його злили в Мережу.

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