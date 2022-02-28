Київ: усі важливі новини за 28 лютого

Київ: усі важливі новини за 28 лютого

Дякуємо усім, хто обороняє місто та допомагає захисникам!

Від 28 лютого комендантська година у Києві — від 20:00 до 07:00. Відсьогодні громадський транспорт, торговельні мережі, магазини та аптеки будуть закінчувати роботу не пізніше 19:00, а розпочинати – не раніше 08:00.

Про це повідомили в КМДА.

Громадський транспорт та метрополітен працює у скороченому складі. І, в першу чергу, щоб перевозити працівників підприємств критичної інфраструктури. Графік руху та маршрути відстежуйте на офіційних джерелах.

Підземні станції метро працюють цілодобово в режимі укриття.

Також читайте У Києві створили мапу працюючих аптек: можна перевірити наявність препарату

Водіям суворо заборонено займати смугу громадського транспорту! Користуватися смугою мають право лише спецвантажі, громадський транспорт, військова техніка, поліція та швидка допомога. Інші автівки, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним.

Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози. Киян закликають згуртуватися, як ніколи. Про підозрілих людей, мародерів, одразу повідомляти правоохоронців та військових!

Мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження.

Місто закликає магазини та мережі не піднімати ціни на продукти, товари першої необхідності та ліки.

Відзавтра, з 1 березня, в столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв.

Гуманітарному штабу для допомоги киянам терміново потрібні водії з навичками керування вантажним транспортом для перевезення гуманітарних вантажів.

Контакти для зв'язку:

068 726 73 74 prokopenkomark@ukr.net

068 866 57 78 philip.alid@gmail.com

Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації.