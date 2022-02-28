Київ: усі важливі новини за 28 лютого

Дякуємо усім, хто обороняє місто та допомагає захисникам!
Від 28 лютого комендантська година у Києві — від 20:00 до 07:00. Відсьогодні громадський транспорт, торговельні мережі, магазини та аптеки будуть закінчувати роботу не пізніше 19:00, а розпочинати – не раніше 08:00.
Про це повідомили в КМДА.
Громадський транспорт та метрополітен працює у скороченому складі. І, в першу чергу, щоб перевозити працівників підприємств критичної інфраструктури. Графік руху та маршрути відстежуйте на офіційних джерелах.
Підземні станції метро працюють цілодобово в режимі укриття.
Водіям суворо заборонено займати смугу громадського транспорту! Користуватися смугою мають право лише спецвантажі, громадський транспорт, військова техніка, поліція та швидка допомога. Інші автівки, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним.
Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози. Киян закликають згуртуватися, як ніколи. Про підозрілих людей, мародерів, одразу повідомляти правоохоронців та військових!
Мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження.
Місто закликає магазини та мережі не піднімати ціни на продукти, товари першої необхідності та ліки.
Відзавтра, з 1 березня, в столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв.
Гуманітарному штабу для допомоги киянам терміново потрібні водії з навичками керування вантажним транспортом для перевезення гуманітарних вантажів.
Контакти для зв'язку:
068 726 73 74 prokopenkomark@ukr.net
068 866 57 78 philip.alid@gmail.com
Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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- Який вигляд має київська багатоповерхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
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- Після переговорів Росія запустила по Києву балістичні ракети: відео потужного вибуху.