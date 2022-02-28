Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Києві понад 100 мобільних груп відловлюють російських диверсантів

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві понад 100 мобільних груп відловлюють російських диверсантів

Facebook/Антон Геращенко

Інформацію про ДРГ передають правоохоронцям та військовим.

У Києві утворено понад 100 мобільних груп, які патрулюють місто та відловлюють російські диверсійно-розвідувальні групи. 

Про це заявив голова МВС України Денис Монастирський у спільному ефірі, який нині ведуть журналісти "1+1".

"По Києву утворено понад сто мобільних груп, які патрулюють місто, відловлюють ДРГ, відловлюють людей, які вистежують пересування нашої техніки. Вони (мобільні групи – ред.) передають інформацію до Служби безпеки України, до поліції, нашим розвідникам і Міністерству оборони", – розповів міністр. 

Він запевнив, що диверсанти не досягають своєї мети. Монастирський також заявив, що перебуває і працює в Києві та щохвилини отримує звіти, скільки диверсантів знищено, зокрема, в столиці.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація