У Києві понад 100 мобільних груп відловлюють російських диверсантів

Інформацію про ДРГ передають правоохоронцям та військовим.

У Києві утворено понад 100 мобільних груп, які патрулюють місто та відловлюють російські диверсійно-розвідувальні групи.

Про це заявив голова МВС України Денис Монастирський у спільному ефірі, який нині ведуть журналісти "1+1".

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"По Києву утворено понад сто мобільних груп, які патрулюють місто, відловлюють ДРГ, відловлюють людей, які вистежують пересування нашої техніки. Вони (мобільні групи – ред.) передають інформацію до Служби безпеки України, до поліції, нашим розвідникам і Міністерству оборони", – розповів міністр.

Він запевнив, що диверсанти не досягають своєї мети. Монастирський також заявив, що перебуває і працює в Києві та щохвилини отримує звіти, скільки диверсантів знищено, зокрема, в столиці.