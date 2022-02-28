Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Киев: все важные новости за 28 февраля

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Киев: все важные новости за 28 февраля

Associated Press

Спасибо всем, кто защищает город и помогает защитникам!

С 28 февраля комендантский час в Киеве — с 20:00 до 07:00. С сегодняшнего дня общественный транспорт, торговые сети, магазины и аптеки будут заканчивать работу не позднее 19:00, а начинать – не раньше 08:00.

Об этом сообщили в КГГА.

Общественный транспорт и метрополитен работают в сокращенном составе. И в первую очередь, чтобы перевозить работников предприятий критической инфраструктуры. График движения и маршруты отслеживайте на официальных источниках.

Подземные станции метро работают круглосуточно в режиме укрытия.

Водителям строго-настрого запрещено занимать полосу общественного транспорта! Пользоваться полосой могут только спецгрузы, общественный транспорт, военная техника, полиция и скорая помощь. Другие автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп! Реагирование будет соответствующим.

Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы. Киевлян призывают сплотиться как никогда. О подозрительных людях, мародёрах сразу сообщать правоохранителям и военным!

Мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения.

Город призывает магазины и сети не поднимать цены на продукты, товары первой необходимости и лекарства.

С завтрашнего дня, с 1 марта, в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков.

Гуманитарному штабу для помощи киевлянам срочно требуются водители с навыками управления грузовым транспортом для перевозки гуманитарных грузов.

Контакты для связи:

068 726 73 74 prokopenkomark@ukr.net

068 866 57 78 philip.alid@gmail.com

Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация