Киев: все важные новости за 28 февраля

Киев: все важные новости за 28 февраля

Спасибо всем, кто защищает город и помогает защитникам!

С 28 февраля комендантский час в Киеве — с 20:00 до 07:00. С сегодняшнего дня общественный транспорт, торговые сети, магазины и аптеки будут заканчивать работу не позднее 19:00, а начинать – не раньше 08:00.

Об этом сообщили в КГГА.

Общественный транспорт и метрополитен работают в сокращенном составе. И в первую очередь, чтобы перевозить работников предприятий критической инфраструктуры. График движения и маршруты отслеживайте на официальных источниках.

Подземные станции метро работают круглосуточно в режиме укрытия.

Также читайте В Киеве создали карту работающих аптек: можно проверить наличие препарата

Водителям строго-настрого запрещено занимать полосу общественного транспорта! Пользоваться полосой могут только спецгрузы, общественный транспорт, военная техника, полиция и скорая помощь. Другие автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп! Реагирование будет соответствующим.

Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы. Киевлян призывают сплотиться как никогда. О подозрительных людях, мародёрах сразу сообщать правоохранителям и военным!

Мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения.

Город призывает магазины и сети не поднимать цены на продукты, товары первой необходимости и лекарства.

С завтрашнего дня, с 1 марта, в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков.

Гуманитарному штабу для помощи киевлянам срочно требуются водители с навыками управления грузовым транспортом для перевозки гуманитарных грузов.

Контакты для связи:

068 726 73 74 prokopenkomark@ukr.net

068 866 57 78 philip.alid@gmail.com

Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации.