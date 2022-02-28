Ракетний удар по гуртожитках на Київщині: є жертви

Ракетний удар по гуртожитках на Київщині: є жертви

За попередньою інформацією, є жертви. Кількість загиблих поки невідома.

Росія завдала ракетних ударів по містах Васильків, Біла Церква та селу Калинівка на Київщині. В результаті відбулося руйнування і загоряння двох гуртожитків. За попередньою інформацією, є жертви. Кількість загиблих поки невідома.

Про це повідомили у ДСНС.

Станом на 21:00 рятувальні роботи у Білій Церкві у зруйнованому гуртожитку завершено. Там врятовано дві особи.

Мер міста Геннадій Дикий повідомив, що у результаті ракетного обстрілу загинули і постраждали люди.

"Також є поранені і, на жаль, є люди без ознак життя, тобто є померлі. Рятувальники доповіли, що ознак життя під завалами вже немає. Тому, враховуючи цей час, роботи призупинили до ранку", - сказав він в ефірі 1+1.

У місті Васильків пожежу в гуртожитку ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.