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Ракетний удар по гуртожитках на Київщині: є жертви

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За попередньою інформацією, є жертви. Кількість загиблих поки невідома.

Росія завдала ракетних ударів по містах Васильків, Біла Церква та селу Калинівка на Київщині. В результаті відбулося руйнування і загоряння двох гуртожитків. За попередньою інформацією, є жертви. Кількість загиблих поки невідома.

Про це повідомили у ДСНС.

Станом на 21:00 рятувальні роботи у Білій Церкві у зруйнованому гуртожитку завершено. Там врятовано дві особи.

Мер міста Геннадій Дикий повідомив, що у результаті ракетного обстрілу загинули і постраждали люди.

"Також є поранені і, на жаль, є люди без ознак життя, тобто є померлі. Рятувальники доповіли, що ознак життя під завалами вже немає. Тому, враховуючи цей час, роботи призупинили до ранку", - сказав він в ефірі 1+1.

У місті Васильків пожежу в гуртожитку ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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