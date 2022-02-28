Театр ім. Лесі Українки прибрав з назви "російської драми": Ткаченко закликав до наслідування

Міністр культури назвав таке рішення театру правильним та довгоочікуваним.

Колектив вирішив змінити назву Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки на Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

Про це повідомили на офіційному сайті театру.

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"У ці тривожні дні я переконаний, що не може бути двох різних поглядів щодо того, що відбувається сьогодні в Україні. Не може бути двох різних поглядів і щодо офіційного оформлення вже давно визрілого у колективі театру рішення про зміну назви Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки", – заявив гендиректор – художній керівник театру Михайло Резнікович.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав до наслідування такого прикладу.

"Разом підтримаймо лайком правильне і довгоочікуване рішення театру ім. Лесі Українки. Працівники столичного театру змінять назву на Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Від мене і кожного українця для них – три "так". Закликаю всіх наслідувати такий приклад!" – написав Ткаченко в Мережі.

Він також повідомив, що підставою для офіційної зміни назви закладу в державному реєстрі юридичних осіб є наказ Мінкульту про внесення відповідних змін до статуту театру.

"Чекаю на такий наказ від керівництва і вже готовий його підписувати", ­– додав міністр.