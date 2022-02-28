Театр ім. Лесі Українки прибрав з назви "російської драми": Ткаченко закликав до наслідування

Міністр культури назвав таке рішення театру правильним та довгоочікуваним.
Колектив вирішив змінити назву Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки на Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.
Про це повідомили на офіційному сайті театру.
"У ці тривожні дні я переконаний, що не може бути двох різних поглядів щодо того, що відбувається сьогодні в Україні. Не може бути двох різних поглядів і щодо офіційного оформлення вже давно визрілого у колективі театру рішення про зміну назви Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки", – заявив гендиректор – художній керівник театру Михайло Резнікович.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав до наслідування такого прикладу.
"Разом підтримаймо лайком правильне і довгоочікуване рішення театру ім. Лесі Українки. Працівники столичного театру змінять назву на Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Від мене і кожного українця для них – три "так". Закликаю всіх наслідувати такий приклад!" – написав Ткаченко в Мережі.
Він також повідомив, що підставою для офіційної зміни назви закладу в державному реєстрі юридичних осіб є наказ Мінкульту про внесення відповідних змін до статуту театру.
"Чекаю на такий наказ від керівництва і вже готовий його підписувати", – додав міністр.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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