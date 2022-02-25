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Який вигляд має київська багатоперхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео

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Який вигляд має київська багатоперхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео

Фото із соцмереж

Людей врятувало те, що вночі багато мешканців перебували у бомбосховищах.

Сьогодні вночі, 25 лютого, за Києвом російські війська завдавали ракетних ударів. 

Уламки однієї із них влучли в багатоповерхівку після того, як літальний обєкт був збитий силами ППО. 

Зазначимо, що будинок розташований по вулиці Кошиця 7-а, в одному із найбільш густонаселених районі столиці - Дарницькому (Позняки).

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В результаті постраждало щойнаменше троє людей, один - у тяжкому стані у лікарні. 

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Площа ураження 100 на 100, від першого поверху до 9, там кожна квартира без вікон. Будівля пошкоджена і навіть із іншого боку.

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Людей врятувало те, що вночі багато мешканців перебували у бомбосховищах.

У Києві збили літальний апарат, після його падіння запалала багатоповерхівка

У Києві збили літальний апарат, після його падіння запалала багатоповерхівка

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