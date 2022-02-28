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Російські окупанти ракетами обстріляли Бровари, є загиблий та поранені - відео

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Російські окупанти ракетами обстріляли Бровари, є загиблий та поранені - відео

Іноземний журналіст опублікував відео з місця події.

Російські окупанти одразу після переговорів на українсько-білоруському кордоні почали запускати в бік української столиці ракети. Вони влучили у Бровари, п'ятеро людей постраждало, одна - загинула.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко. 

"Уточнюємо наші втрати: 1 загиблий, 5 поранених. Авіаналіт в районі військової частини на Київській", - повідомив міський голова. 

Згодом стало відомо, що окупанти обстріляли військову частину. Проте журналіст Террелл Джермейн Старр, який перебуває на місці події, у Twitter повідомив, що російські окупанти завдали удару по військовому центру радіолокаційного зв'язку в Броварах. Офіційно ця інформація ще не підтверджена.

Також він опублікував відео з місця події. 

Як повідомили у КМДА, виїзд з Києва у напрямку Броварів обмежено. 

Нагадаємо, відео потужного вибуху в Броварах бачили у Києві. За попередніми даними, РФ могла запустити по Україні балістичні ракети.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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