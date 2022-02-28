Російські окупанти ракетами обстріляли Бровари, є загиблий та поранені - відео

Російські окупанти ракетами обстріляли Бровари, є загиблий та поранені - відео

Іноземний журналіст опублікував відео з місця події.

Російські окупанти одразу після переговорів на українсько-білоруському кордоні почали запускати в бік української столиці ракети. Вони влучили у Бровари, п'ятеро людей постраждало, одна - загинула.

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Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"Уточнюємо наші втрати: 1 загиблий, 5 поранених. Авіаналіт в районі військової частини на Київській", - повідомив міський голова.

Згодом стало відомо, що окупанти обстріляли військову частину. Проте журналіст Террелл Джермейн Старр, який перебуває на місці події, у Twitter повідомив, що російські окупанти завдали удару по військовому центру радіолокаційного зв'язку в Броварах. Офіційно ця інформація ще не підтверджена.

Також він опублікував відео з місця події.

Video from the scene. pic.twitter.com/nJbokgxKl2 — Terrell Jermaine Starr (@terrelljstarr) February 28, 2022

Як повідомили у КМДА, виїзд з Києва у напрямку Броварів обмежено.

Нагадаємо, відео потужного вибуху в Броварах бачили у Києві. За попередніми даними, РФ могла запустити по Україні балістичні ракети.