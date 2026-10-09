Після атак і масштабних пожеж жителів Київщини після повідомили про нову небезпеку: що сталося

Дим. / © Associated Press

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Зранку 9 вересня у Київській області погіршилася якість повітря. Забруднення фіксують в Іванкові та Броварах.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

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У двох населених пунктах Київської області основним забруднювачем повітря є дрібнодисперсний пил. Зауважимо, під час обстрілів і пожеж він виникає внаслідок механічного руйнування матеріалів, складних хімічних процесів горіння.

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Водночас в інших містах і селах перевищень допустимих показників вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не виявили.

Зазначається, що тривалий вплив таких частинок може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у дітей, людей старшого віку та тих, хто чутливо реагує на подразники.

Рівень гамма-випромінювання в області залишається в межах природного фону.

Атака на Київську область — останні новини

Вчора, 8 жовтня, Росія вдарила по складах під Києвом. Виникли сильні пожежі, які на ранок вдалось локалізувати. Внаслідок удару постраждали троє людей. Крім того, одну жінку розшукують рятувальники, вона може перебувати під завалами.

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Також під час повітряної тривоги 9 жовтня у Софіївській Борщагівці на Київщині впали уламки. На місці події виникла локальна пожежа.

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