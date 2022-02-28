У столиці зводять укріплення, оборона триває, - Кличко

Військові, правоохоронці і тероборона продовжують тримати оборону столиці, у місті зводять укріплення. Про це лідер «УДАРу», мер Києва Віталій Кличко розповів під час брифінгу 28 лютого.

«Київ продовжує тримати оборону. Наші військові, правоохоронці і терборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів, групи яких є в місті. Зводять у столиці укріплення, ставлять обмежувальні блоки біля стратегічних підприємств і установ», - розповів Кличко.

Мер столиці зазначив, що комендантська година у нічній час продовжує діяти.

«Вночі знову були зіткнення і перестрілки. Наші бійці, зокрема з тероборони, знешкодили і взяли в полон кілька диверсійних груп. Нагадаю, саме задля безпеки киян ми запровадили комендантську годину. В цей час не виходьте на вулиці. Вийти можна тільки, якщо, за сигналом повітряної тривоги, ви йдете в укриття», - нагадав лідер «УДАРу».