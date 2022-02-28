В столице возводят укрепления, оборона продолжается, — Кличко

Военные, стражи порядка и терроборона продолжают держать оборону столицы, в городе возводят укрепления. Об этом лидер УДАРа, мэр Киева Виталий Кличко рассказал во время брифинга 28 февраля.

«Киев продолжает удерживать оборону. Наши военные, правоохранители и терборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов, группы которых находятся в городе. Возводят в столице укрепления, ставят ограничительные блоки у стратегических предприятий и учреждений», – рассказал Кличко.

Мэр столицы отметил, что комендантский час в ночное время продолжает действовать.

«Ночью снова были столкновения и перестрелки. Наши бойцы, в том числе терробороны, обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп. Напомню, именно для безопасности киевлян мы ввели комендантский час. В это время не выходите на улицы. Выйти можно только, если по сигналу воздушной тревоги вы идете в укрытие», — напомнил лидер «УДАРа».