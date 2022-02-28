У Києві хлопець під час вибуху снарядів виконав гімн України на трубі: відео

Молодий чоловік грав просто з балкона свого помешкання.

У Києві зняли на відео чоловіка, який під час вибуху снарядів вийшов на балкон та виконав гімн України на трубі.

Молодий чоловік грав просто з балкона свого помешкання.

Відео публікує Telegram-канал телеканалу "Київ".

Повідомляється, що відео було зняте в Оболонському районі столиці.

Попри небезпеку, чоловік емоційно виконав гімн України, чути його було на великій відстані.

На фоні гімну чути вибухи снарядів десь неподалік.

Нагадаємо, Київ живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози. У зв'язку з цим мер Києва Віталій Кличко наголосив, що мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження.