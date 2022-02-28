На Київщині окупанти розстріляли священика-капелана ПЦУ — соцмережі

У ПЦУ заявили, що поки офіційно не можуть ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

У Мережі з'явилася інформація, що 27 лютого на Київщині російські окупанти розстріляли капелана Православної церкви України Максима Козачину.

Про це розповів релігієзнавець Андрій Смирнов у Facebook.

Священник ПЦУ Іван Сидор, відомий як "дзвонар Майдану", також у себе на сторінці написав про розстріл окупантами капелана.

"27 лютого 2022 року російські окупанти розстріляли капелана Православної церкви України протоієрея Максима Козачину - настоятеля парафії Різдва Пресвятої Богородиці с. Розважів Іванківського району Київської єпархії. Розстріляли в автомобілі на виїзді з села. Повідомляється, що тіло священника окупанти не віддають", — зазначив він.

Речник ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря у коментарі ТСН.ua заявив, що офіційно Православна церква України не може ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

"Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Звичайно, хочеться сподіватися, що він був поранений й потрапив до полону, але, чесно кажучи, надії на це мало", — сказав Євстратій Зоря.