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На Київщині окупанти розстріляли священика-капелана ПЦУ — соцмережі

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На Київщині окупанти розстріляли священика-капелана ПЦУ — соцмережі

Фото з соціальних мереж

У ПЦУ заявили, що поки офіційно не можуть ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

У Мережі з'явилася інформація, що 27 лютого на Київщині російські окупанти розстріляли капелана Православної церкви України Максима Козачину.

Про це розповів релігієзнавець Андрій Смирнов у Facebook. 

Священник ПЦУ Іван Сидор, відомий як "дзвонар Майдану", також у себе на сторінці написав про розстріл окупантами капелана.

"27 лютого 2022 року російські окупанти розстріляли капелана Православної церкви України протоієрея Максима Козачину - настоятеля парафії Різдва Пресвятої Богородиці с. Розважів Іванківського району Київської єпархії. Розстріляли в автомобілі на виїзді з села. Повідомляється, що тіло священника окупанти не віддають", — зазначив він.

Речник ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря у коментарі ТСН.ua заявив, що офіційно Православна церква України не може ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

"Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Звичайно, хочеться сподіватися, що він був поранений й потрапив до полону, але, чесно кажучи, надії на це мало", — сказав Євстратій Зоря.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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