"Іванківці винесли та забрали їх у свої хати": твори Марії Примаченко вдалося зберегти

"Іванківці винесли та забрали їх у свої хати": твори Марії Примаченко вдалося зберегти

Українці цінують власну культуру та роблять усе можливе для порятунку наших спільних скарбів.

Частина робіт Марії Примаченко з Іванкова Київської області врятована. Їх ледь не знищили окупанти.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Також читайте У Київській області змінили години комендантського часу: деталі

"Жителі смт Іванків врятували роботи видатної української художниці Марії Примаченко", - повідомляє журналістка Тетяна Гончарова.

Окупанти вкотре намагалися брутально знищити нашу культурну ідентичність, зрівнявши з землею історико-краєзнавчий музей, де зберігались роботи Марії Примаченко.

Проте місцеві жителі винесли частину робіт з краєзнавчого музею смт Іванкова та забрали їх у свої хати.

Українці цінують власну культуру та роблять усе можливе для порятунку наших спільних скарбів.

Марія Примаченко — українська народна художниця в жанрі "наївного мистецтва", лауреатка Національної премії України імені Шевченка. Народилася і похована у селі Болотня Вишгородського району Київської області.

Нагадаємо, у селі Іванкові Київської області, де в неділю, 27 лютого, відбувся запеклий бій, російські окупанти знищили місцевий музей, в якому зберігалися унікальні твори Марії Приймаченко.

Раніше фотографії нібито знищених робіт народної художниці, які згоріли в приміщенні музею, опублікував у соцмережі журналіст Сергій Бахін.

Потім повідомлялось, що частина картин Примаченко, у тому числі з Іванкова, перебували в музеї у Києві на тимчасовій виставці.