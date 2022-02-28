Після переговорів Росія запустила по Києву балістичні ракети: відео потужного вибуху

Після переговорів Росія запустила по Києву балістичні ракети: відео потужного вибуху

Перед наступними переговорами Росія хоче підвищити ставки – взяти у кільце Київ та Маріуполь.

Після перемовин у понеділок, 28 лютого, російські окупанти запустили по Києву балістичні ракети.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Росіяни запускають балістичні ракети після переговорів на Прип'яті. За нашою інформацією, Україна поставила російським жорсткі умови, до яких входить повне виведення військ з усієї території України. Перед наступними переговорами Росія хоче підвищити ставки – взяти у кільце Київ та Маріуполь. Це буде остання спроба русні, до якої готова наша армія. Попереду вирішальний бій", - написав Геращенко.

Також Геращенко опублікував відео потужних вибухів, які щойно пролунали в українській столиці. Наразі встановлюється, у що влучили ракети окупанта.

Як повідомляє міський голова Броварів Ігор Сапожко, авіаналіт стався й у Броварах.

"Декілька хвилин тому на околиці Броварів в бік Києва було здійснено авіаналіт. Є поранені. Залишайтеся в укриттях!" - йдеться у повідомленні.