Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Після переговорів Росія запустила по Києву балістичні ракети: відео потужного вибуху

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Після переговорів Росія запустила по Києву балістичні ракети: відео потужного вибуху

Перед наступними переговорами Росія хоче підвищити ставки – взяти у кільце Київ та Маріуполь.

Після перемовин у понеділок, 28 лютого, російські окупанти запустили по Києву балістичні ракети. 

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. 

"Росіяни запускають балістичні ракети після переговорів на Прип'яті. За нашою інформацією, Україна поставила російським жорсткі умови, до яких входить повне виведення військ з усієї території України. Перед наступними переговорами Росія хоче підвищити ставки – взяти у кільце Київ та Маріуполь. Це буде остання спроба русні, до якої готова наша армія. Попереду вирішальний бій", - написав Геращенко. 

Також Геращенко опублікував відео потужних вибухів, які щойно пролунали в українській столиці. Наразі встановлюється, у що влучили ракети окупанта. 

Як повідомляє міський голова Броварів Ігор Сапожко, авіаналіт стався й у Броварах.

"Декілька хвилин тому на околиці Броварів в бік Києва було здійснено авіаналіт. Є поранені. Залишайтеся в укриттях!" - йдеться у повідомленні. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Життя у метро – як почуваються кияни після вихідних у бомбосховищі

Життя у метро – як почуваються кияни після вихідних у бомбосховищі
Наступна публікація