У Києві заборонять продаж алкогольних напоїв через мародерство - Кличко

Кличко закликає власників магазинів та мереж аптек не підвищувати ціни.

Від завтра, 1 березня, в столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв.

Про це написав мер міста Віталій Кличко.

"Окремо звертаю увагу власників магазинів і мереж, аптек щодо ціни на продукти, товари першої необхідності і ліки: Не підвищуйте ціни, користуючись ситуацією. Бо це, під час війни, - не краще за мародерство", - наголосив Кличко.