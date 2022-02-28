В Киеве запретят продажу алкогольных напитков из-за мародерства — Кличко

Кличко призывает владельцев магазинов и сетей аптек не повышать цены.

С завтрашнего дня, 1 марта, в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков.

Об этом написал мэр города Виталий Кличко.

"Отдельно обращаю внимание владельцев магазинов и сетей, аптек по цене на продукты, товары первой необходимости и лекарства: Не повышайте цены, пользуясь ситуацией. Потому что это, во время войны, — не лучше мародерства", — подчеркнул Кличко.