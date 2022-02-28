"Иванковцы вынесли и забрали их в свои дома": произведения Марии Примаченко удалось сохранить

"Иванковцы вынесли и забрали их в свои дома": произведения Марии Примаченко удалось сохранить

Украинцы ценят собственную культуру и делают все возможное для спасения наших общих сокровищ.

Часть работ Марии Примаченко из Иванкова в Киевской области спасена. Их едва не уничтожили оккупанты.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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"Жители пгт Иванков спасли работы величайшей украинской художницы Марии Примаченко", — сообщает журналистка Татьяна Гончарова.

Оккупанты еще раз пытались грубо уничтожить нашу культурную идентичность, сравнив с землей историко-краеведческий музей, где хранились работы Марии Примаченко.

Тем не менее, местные жители вынесли часть работ из краеведческого музея пгт Иванкова и забрали их в свои дома.

Украинцы ценят собственную культуру и делают все возможное для спасения наших общих сокровищ.

Мария Примаченко — украинская народная художница в жанре "наивного искусства", лауреат Национальной премии Украины имени Шевченко. Родилась и похоронена в селе Болотня Вышгородского района Киевской области.

Напомним, в селе Иванкове Киевской области, где в воскресенье, 27 февраля, произошло ожесточенное сражение, российские оккупанты уничтожили местный музей, в котором хранились уникальные произведения Марии Приймаченко.

Ранее фотографии якобы уничтоженных работ народной художницы, сгоревших в помещении музея, опубликовал в соцсети журналист Сергей Бахин.

Затем сообщалось, что часть картин Примаченко, в том числе из Иванкова, находилась в музее в Киеве на временной выставке.