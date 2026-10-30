В Киеве добавили новые маршруты автобусов и троллейбусов: что изменилось для пассажиров

Транспорт

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В Киеве обновили и добавили новые маршруты автобусов и троллейбусов, чтобы улучшить сообщение между левым и правым берегами.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА и Киевском городском совете.

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Новые маршруты автобусов и троллейбусов в Киеве: полный список

Обновленные автобусы курсируют с 29 октября, а новый троллейбус заработал с 30 октября. Вдоль красной линии метро вместо одного автобусного маршрута запустили три. На них вывели 17 автобусов (длиной 12 и 18 метров):

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№ 1-М — соединяет станции метро «Лесная» и «Дворец спорта»;

№ 1-МА — курсирует между «Лесной» и «Арсенальной» в утренние и вечерние часы пик;

№ 1-МД — работает между станцией «Дарница» и «Дворцом спорта».

Также запустили новый троллейбус № 48 от станции метро «Лесная» до железнодорожной станции «Куренивка» через станцию «Почайная». На линии работают 5 троллейбусов, дополнительно соединяющих «красную» и «синюю» ветки метро.

Изменения коснулись и «зеленой» линии, где запустили новый автобусный маршрут № 3-М («Станция метро „Осокорки“ — станция метро „Выдубичи“»). Он курсирует через Дарницкий мост в составе 6 автобусов.

В профильной службе добавляют, что во время воздушных тревог части городского транспорта действуют альтернативные схемы проезда между берегами. В частности, автобусы №№ 110, 111, 112 направляются через Северный мост, а маршруты №№ 22-ТЛ, 22-ТД и № 91-Т — через Дарницкий.

Общественный транспорт в Киеве — последние новости

Напомним, после повреждения Южного моста в Киеве власти готовят альтернативные переправы через Днепр, однако понтоны, насыпные дамбы и плавучие платформы имеют технические ограничения.

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Также мы писали, что в Киеве Министерство развития общин и территорий строит 21 альтернативный мост вместо переправ, поврежденных или разрушенных российскими обстрелами.

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