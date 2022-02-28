В Киеве парень во время взрывов снарядов исполнил гимн Украины на трубе: видео

Молодой человек играл прямо с балкона своего дома.
В Киеве сняли на видео мужчину, который при взрыве снарядов вышел на балкон и исполнил гимн Украины на трубе.
Молодой человек играл прямо с балкона своего дома.
Видео публикует Telegram канал телеканала "Киев".
Сообщается, что видео было снято в Оболонском районе столицы.
Несмотря на опасность, мужчина эмоционально исполнил гимн Украины, слышен был на большом расстоянии.
На фоне гимна слышны взрывы снарядов где-то неподалеку.
Напомним, Киев живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы. В этой связи мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения.