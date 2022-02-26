Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)

Той, хто кричить про "нацизм в Україні", чинить ,як справжній нацист, зауважили в ДСНС.

Російські окупанти у суботу, 26 лютого, обстріляли багатоповерхівку у Києві. Через це загинуло двоє людей, ще шість людей тяжко поранені.

Про це повідомили в ДСНС України.

"Той, хто кричить про "нацизм в Україні", чинить ,як справжній нацист. Унаслідок ворожих обстрілів ракети потрапили у столичну висотку та ангар. Загинуло двоє та тяжко поранено шестеро киян. Кремлівський терорист стріляє ракетами у мирне населення України. Це злочин проти людства, проти усієї цивілізації. Такого не простити і не забути", - йдеться у повідомленні.