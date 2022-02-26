У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео

У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео

Мешканців почали евакуювати.

У Києві на вулиці Лобановського, 6а російська ракета влучила у багатоповерхівку. Вона зруйнувала квартири приблизно на шести поверхах.

Жахливі фото та відео з місця події опублікували очевидці в Мережі.

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За попередньою інформацією від ДСНС, жертв немає. Проводиться евакуація постраждалих. Мешканці багатоповерхівки побігли до найближчого бомбосховища.

Відомо, що у будинок влучили двічі - у верхні та нижні поверхи.

"На місце виїхали прокурори і слідчі. Це пряме порушення законів і звичаїв війни. Черговий доказ для Гааги!" - прокоментувала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Власники квартири у Мережі опублікували відео, як російський снаряд знищує їхню квартиру. На відео видно, що спочатку в помешканні все було спокійно, проте згодом туди влучає російський снаряд та знищує майно людей.

"У нас у залі тепер просто діра", - кажуть на відео власники помешкання.