Російські окупанти завдали ракетних ударів по населених пунктах поблизу Києва - відео

Окупанти стріляють по житлових кварталах.

Російські солдати п'ятий день ведуть бойові дії на території України. Ввечері 28 лютого російські загарбники завдали ракетних ударів по містах Васильків, Біла Церква та селу Калинівка. Під час обстрілу військові РФ попали в гуртожиток у Білій Церкві.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Близько 19:10 внаслідок ракетного удару по м. Васильків, м. Біла Церква та с. Калинівка відбулось руйнування 5-поверхового гуртожитку та 2-х п'ятиповерхових житлових будинків. Для надання допомоги по гуртожитку у м. Біла Церква слідує 3 од. техніки ДСНС, у м. Васильків та с. Калинівка підрозділи не задіяні в зв’язку з обстрілами", - повідомляє ДСНС.

Рятувальники деблокували 2 особи, попередньо, під завалами перебуває ще 1 особа. Роботи тривають.