У Києві маршрутка протаранила таксі: фото

До лікарні потрапила пасажирка таксі: жінка не була пристебнута та вдарилася головою.

У Києві на проспекті Маяковського маршрутка протаранила таксі.

ДТП сталася на перетині з вулицею Закревського.

Про це повідомляє "Магнолія TV".

Кермувальник автомобіля Skoda (таксі) розповів, що рухався по Маяковського на зелене світло. У цей момент з вулиці Закревського виїхало маршрутне таксі, яке намагалося проскочити вже на червоний сигнал світлофору. Таксист легковика хотів відійти від удару, але боявся протаранити зустрічний транспорт. Відтак маршрутка врізалася в автомобіль Skoda.



Водій маршрутки запевняв, що правил не порушував. Однак очевидці додали, що маршрутка справді поїхала на заборонений сигнал.



На момент удару у громадському транспорті було троє людей, які не отримали травм.

Та, на жаль, без постраждалих не обійшлося. До лікарні потрапила пасажирка таксі. Водій сказав, що жінка не була пристебнута та вдарилася головою.



На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставини аварії.

Нагадаємо, у жахливій ДТП в Луцьку п'яний водій збив на смерть єпископа.

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