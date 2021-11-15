У центрі Києва частково обмежено рух транспорту майже на місяць: схема

У центрі Києва частково обмежено рух транспорту майже на місяць: схема

На вулиці Льва Толстого розпочався новий етап капітального ремонту.

У центрі Києва частково обмежено рух транспорту майже на місяць.

На вулиці Льва Толстого рух обмежать до 6 грудня.

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Про це повідомляє КК "Київавтодор".

На вулиці Льва Толстого розпочався новий етап капітального ремонту.

Нині роботи стартували на ділянці між вулицями Жилянською і Саксаганського.

Комунальна корпорація "Київавтодор"

Нагадаємо, з київських доріг зникнуть 76 маршруток, які дублюють маршрути громадського транспорту.

Київ розриває договори ще з чотирма перевізниками на 11-ти міських маршрутах.

Зазначимо, мости Києва перебувають в аварійному стані. Про це свідчать результати перевірок, які проводили інженери після часткового руйнування Шулявського шляхопроводу. Про це розповів мер Києві Віталій Кличко. Він наголосив, що кожного дня молиться за те, щоб на мостах Києва не сталося аварійних ситуацій.

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