Кількість випадків коронавірусу у Києві за добу збільшилась утричі: статистика на 16 листопада

Загалом у столиці підтверджено 280 788 випадків COVID-19.
Станом на ранок 16 листопада у Києві зафіксовано 1481 новий випадок коронавірусу за добу. Це утричі більше, ніж 15 листопада (449 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 280 788 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 240 577 людей (935 за добу)
- померли 6 946 людей (38 за добу)
У Київській області зафіксовано 163 548 випадків COVID-19 (754 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 140 957 людей (616 за добу)
- померли 3 761 людина (20 за добу)
Нагадаємо, в уряді заявили, що в Україні почався рух до стабілізації ситуації з COVID-19.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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