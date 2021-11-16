Кількість випадків коронавірусу у Києві за добу збільшилась утричі: статистика на 16 листопада

Кількість випадків коронавірусу у Києві за добу збільшилась утричі: статистика на 16 листопада

Загалом у столиці підтверджено 280 788 випадків COVID-19.

Станом на ранок 16 листопада у Києві зафіксовано 1481 новий випадок коронавірусу за добу. Це утричі більше, ніж 15 листопада (449 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 280 788 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 240 577 людей ( 935 за добу)

людей ( за добу) померли 6 946 людей (38 за добу)

У Київській області зафіксовано 163 548 випадків COVID-19 (754 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 140 957 людей ( 616 за добу)

людей ( за добу) померли 3 761 людина (20 за добу)

Нагадаємо, в уряді заявили, що в Україні почався рух до стабілізації ситуації з COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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