Смертельна ДТП у Києві: водій таксі знепритомнів за кермом, врізався у дерево та стовп (фото)

Смертельна ДТП у Києві: водій таксі знепритомнів за кермом, врізався у дерево та стовп (фото)

Медики протягом 40 хвилин намагалися реанімувати таксиста, але він помер.

У Києві водій таксі знепритомнів за кермом, врізався у дерево та стовп.

Смертельна ДТП сталася на вулиці Олени Теліги.

Про це повідомила "Магнолія TV" та оприлюднила фото.

Аварія сталася у напрямку станції метро "Почайна".

"Зі слів пасажирки автомобіля KIA, вона їхала з водієм служби таксі Uber. Кермувальнику раптово стало зле і він знепритомнів. Некерований автомобіль злетів з дороги на зелену зону, де врізався в дерево та стовп", - йдеться у повідомленні.

Дівчина викликала швидку.

Медики протягом 40 хвилин намагалися реанімувати водія, але, на жаль, чоловік помер. Йому було приблизно 55-60 років.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала усі обставини ДТП.

Нагадаємо, у центрі столиці сталася автотроща. На бульварі Дружби Народів очевидці зафільмували масштабну автопригоду: зіткнулися одразу вісім машин, які їхали одна за одною.

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