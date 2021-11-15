Смертельна ДТП у Києві: водій таксі знепритомнів за кермом, врізався у дерево та стовп (фото)

Медики протягом 40 хвилин намагалися реанімувати таксиста, але він помер.
У Києві водій таксі знепритомнів за кермом, врізався у дерево та стовп.
Смертельна ДТП сталася на вулиці Олени Теліги.
Про це повідомила "Магнолія TV" та оприлюднила фото.
Аварія сталася у напрямку станції метро "Почайна".
"Зі слів пасажирки автомобіля KIA, вона їхала з водієм служби таксі Uber. Кермувальнику раптово стало зле і він знепритомнів. Некерований автомобіль злетів з дороги на зелену зону, де врізався в дерево та стовп", - йдеться у повідомленні.
Дівчина викликала швидку.
Медики протягом 40 хвилин намагалися реанімувати водія, але, на жаль, чоловік помер. Йому було приблизно 55-60 років.
На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала усі обставини ДТП.
Нагадаємо, у центрі столиці сталася автотроща. На бульварі Дружби Народів очевидці зафільмували масштабну автопригоду: зіткнулися одразу вісім машин, які їхали одна за одною.
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