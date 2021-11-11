Українка через позитивний тест на коронавірус потрапила у безвихідь: житла в Києві нема, у лікарню не візьмуть

Українка через позитивний тест на коронавірус потрапила у безвихідь: житла в Києві нема, у лікарню не візьмуть

Жінка поверталася з Польщі додому до Донецької області через Київ і дізналася, що у неї коронавірус.

Відома волонтерка Леся Литвинова розповіла історію українки, яка поверталася з Польщі до Донецької області через Київ і дізналася, що в неї коронавірус і її треба самоізолюватися. А в Києві нікого немає. Жінка просто потрапила у безвихідь.

Про це Литвинова написала у Facebook.

Також читайте Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко збільшилась: статистика на 11 листопада

"Я думала, що мене нічим особливо вже не здивуєш. Ні, вдалося. Жінка поверталася з Польщі до Донецької області через Київ. Після прильоту в аеропорту зробила тест, а він позитивний. Їхати додому не може, готель зняти не може. Обсерваційного центру у природі не існує", - написала волонтерка.

У лікарню, коли нормальне самопочуття, теж не ляжеш.

Самоізолюватися треба у Києві, а у Києві нікого немає.

"Теоретично можна лише зняти квартиру, приховавши від орендодавця ковідний статус та пересидіти свої два тижні. Але тут порядність не дозволяє. Жодна гаряча лінія відповіді питання "що робити" дати не спроможна. На такі випадки не продумано жодного механізму", - підсумувала Литвинова.

Нагадаємо, лікарка-пульмонологиня Світлана Гук розповіла, як лікувати коронавірус вдома та хто потрапляє до лікарні.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання