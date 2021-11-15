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Перший сніг у Києві випаде цього тижня

Перший сніг у Києві випаде цього тижня

pixabay.com

Сніг очікується вже 19 листопада, і буде він разом із дощем.

Перший сніг у Києві випаде цього тижня.

За прогнозами Укргідрометцентру, сніг очікується вже 19 листопада. І буде він разом із дощем. Водночас температура буде плюсовою.

У столиці 15 листопада без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с, з переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла. 

6-17 листопада у столиці також буде сухоТемпература вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° тепла.

Від четверга, 18 листопададо Києві прийдуть дощі, місцями навіть з мокрим снігом, які йтимуть і на вихідних, 20-21 листопада.

© Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

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