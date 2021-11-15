Сніг очікується вже 19 листопада, і буде він разом із дощем.
Перший сніг у Києві випаде цього тижня.
За прогнозами Укргідрометцентру, сніг очікується вже 19 листопада. І буде він разом із дощем. Водночас температура буде плюсовою.
У столиці 15 листопада без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с, з переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.
6-17 листопада у столиці також буде сухо. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° тепла.
Від четверга, 18 листопада, до Києві прийдуть дощі, місцями навіть з мокрим снігом, які йтимуть і на вихідних, 20-21 листопада.
Нагадаємо, до України повертається хвиля арктичного холоду.
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