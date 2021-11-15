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У Києві на Відрадному хлопець живе просто на вулиці під деревом

У Києві на Відрадному хлопець живе просто на вулиці під деревом

У Києві на Відрадному хлопець живе просто на вулиці під деревом

Фото із соцмереж

Молодик каже, що працює в "Ашані" на нічній зміні.

У Києві на Відрадному помітили хлопця, яки живе та спить просто під деревом на бульварі Вацлава Гавела.

Про це повідомив паблік "Киев без цензуры" та оприлюднив фото, на якому видно, що молодик спить на матраці просто на землі.

Хлопець каже, що працює в "Ашані" у нічну зміну.

Зазначається, що соцслужби до нього не приходили, допомогу не пропонували, а в Києві ночами вже мінусова температура, молодик може змерзнути.

Нагадаємо, до України повертається хвиля арктичного холодуУ Києві 15 листопада без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с, з переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла. 16-17 листопада у столиці також буде сухоТемпература вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° тепла. Від четверга, 18 листопададо Києві прийдуть дощі, місцями навіть з мокрим снігом, які йтимуть і на вихідних, 20-21 листопада.

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