Первый снег в Киеве выпадет на этой неделе

Первый снег в Киеве выпадет на этой неделе

Снег ожидается уже 19 ноября и будет он вместе с дождем.

Первый снег в Киеве выпадет на этой неделе.

По прогнозам Укргидрометцентра снег ожидается уже 19 ноября. И будет он вместе с дождем. В то же время, температура будет плюсовой.

Также читайте В Киеве на Отрадном парень живет прямо на улице под деревом

В столице 15 ноября без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с, с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

6-17 ноября в столице также будет сухо. Температура ночью 5-7° мороза, днем 1-3° тепла.

С четверга, 18 ноября, в Киев придут дожди, местами даже с мокрым снегом, которые будут идти и на выходных, 20-21 ноября.

Укргидрометцентр

Напомним, в Украину возвращается волна арктического холода.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку