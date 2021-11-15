В Киеве на Отрадном парень живет прямо на улице под деревом

Молодой человек говорит, что работает в "Ашане" на ночной смене.

В Киеве на Отрадном заметили парня, который живет и спит прямо под деревом на бульваре Вацлава Гавела.

Об этом сообщил паблик "Киев без цензуры" и обнародовал фото, на котором видно, что парень спит на матрасе прямо на земле.

Парень говорит, что работает в "Ашане" в ночную смену.

Отмечается, что соцслужбы к нему не приходили, помощь не предлагали, а в Киеве по ночам уже минусовая температура, молодой человек может замерзнуть.

Напомним, в Украину возвращается волна арктического холода. В Киеве 15 ноября без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с, с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла. 16-17 ноября в столице также будет сухо. Температура ночью 5-7° мороза, днем 1-3° тепла. С четверга, 18 ноября, в Киев придут дожди, местами даже с мокрым снегом, которые будут идти и на выходных, 20-21 ноября.

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