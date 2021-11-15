Маркировали товар этикетками известных брендов: преступная группировка производила и торговала фальсифицированными продуктами

Фигуранты в подпольных цехах производили оливковое масло, вино, хамон, фисташки, конфеты, чай и кофе.

Киберполиция разоблачила преступную группировку в Интернет-торговле фальсифицированными продуктами питания. Фигуранты в подпольных цехах производили оливковое масло, вино, хамон, фисташки, конфеты, чай и кофе. Затем маркировали товар этикетками известных брендов и сбывали под видом оригинальной продукции.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции разоблачили 18 человек в незаконном изготовлении фальсифицированных продуктов питания.

"Производственные цеха и складские помещения правонарушители разместили в Киеве, Львове, Хмельницком и Киевской области. В указанных помещениях фигуранты изготавливали и хранили оливковое масло, вино, хамон, фисташки, конфеты, чай, кофе и другие продукты питания. Товар фасовали в упаковки с названиями и логотипами известных мировых производителей", — говорится в сообщении киберполиции.

Под видом оригинальной продукции продавали в Интернет-магазинах, на сайтах объявлений и на крупных оптовых рынках по всей Украине. Кроме того, установлены факты сбыта фальсификата в соседние страны. В настоящее время правоохранители устанавливают ущерб, причиненный правообладателям.

Правоохранители провели 44 обыска в производственных цехах, складских помещениях, офисах, автомобилях и местах проживания фигурантов.

По результатам изъяли производственное оборудование для изготовления оливкового масла, фисташек и вина, тару для розлива продукции, около 60 тонн сырья и 160 тонн готовой фальсифицированной продукции.

Также изъята полиграфия с логотипами брендов, приборы для упаковки чая и кофе, мобильные телефоны, компьютерная техника, принтеры, черновые записи, транспортные средства и 4,5 млн гривен.

На изъятое имущество фигурантов наложен арест.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, цены в Украине на кондитерские изделия в ближайшее время могут вырасти на 5-7%.

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