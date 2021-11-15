Количество случаев коронавируса в Киеве за выходные несколько уменьшилось: статистика на 15 ноября

Всего в столице подтверждено 279307 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 15 ноября в Киеве зафиксировано 449 новых случаев коронавируса за сутки. Это на два случая больше, чем 14 ноября (447 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 279 307 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 239 642 человека (188 за сутки)
- умерли 6 908 человек (34 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 162 794 случая COVID-19 (420 новых случаев в сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 140 341 человек (237 за сутки)
- умерли 3 741 человек (2 в сутки)
Напомним, Киев с 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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