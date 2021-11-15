Смертельное ДТП в Киеве: водитель такси потерял сознание за рулем, врезался в дерево и столб (фото)

Медики в течение 40 минут пытались реанимировать таксиста, но он умер.
В Киеве водитель такси потерял сознание за рулем, врезался в дерево и столб.
Смертельное ДТП произошло на улице Елены Телиги.
Об этом сообщила "Магнолия TV" и обнародовала фото.
Авария произошла в направлении станции метро "Почайна".
"По словам пассажирки автомобиля KIA, она ехала с водителем службы такси Uber. Водителю внезапно стало плохо и он потерял сознание. Неуправляемый автомобиль слетел с дороги на зеленую зону, где врезался в дерево и столб", — говорится в сообщении.
Девушка вызвала скорую.
Медики в течение 40 минут пытались реанимировать водителя, но, к сожалению, мужчина умер. Ему было примерно 55-60 лет.
На месте работала следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства ДТП.
Напомним, в центре столицы произошла автокатастрофа. На бульваре Дружбы Народов очевидцы сняли на видео масштабное происшествие: столкнулись сразу восемь машин, которые ехали одна за другой.
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