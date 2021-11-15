Маркували товар етикетками відомих брендів: злочинне угруповання виготовляло та торгувало фальсифікованими продуктами

Фігуранти у підпільних цехах виготовляли оливкову олію, вино, хамон, фісташки, цукерки, чай та каву.

Кіберполіція викрила злочинне угруповання в Інтернет-торгівлі фальсифікованими продуктами харчування. Фігуранти у підпільних цехах виготовляли оливкову олію, вино, хамон, фісташки, цукерки, чай та каву. Далі маркували товар етикетками відомих брендів та збували під виглядом оригінальної продукції.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції викрили 18 осіб у незаконному виготовленні фальсифікованих продуктів харчування.

"Виробничі цехи та складські приміщення правопорушники розташували у Києві, Львові, Хмельницькому та Київській області. У вказаних приміщеннях фігуранти виготовляли та зберігали оливкову олію, вино, хамон, фісташки, цукерки, чай, каву та інші продукти харчування. Товар фасували в упаковки з назвами та логотипами відомих світових виробників", - йдеться у повідомленні кіберполіції.

Далі під виглядом оригінальної продукції продавали в Інтернет-магазинах, на сайтах оголошень та на великих гуртових ринках по всій Україні. Крім цього, встановлені факти збуту фальсифікату до сусідніх країн. Наразі правоохоронці встановлюють збитки, завдані правовласникам.

Правоохоронці провели 44 обшуки у виробничих цехах, складських приміщеннях, офісах, автівках та за місцями мешкання фігурантів.

За результатами вилучили виробниче обладнання для виготовлення оливкової олії, фісташок та вина, тару для розливу продукції, близько 60 тонн сировини та 160 тонн фальсифікованої готової продукції.

Також вилучено поліграфію з логотипами брендів, прилади для пакування чаю та кави, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтери, чорнові записи, транспортні засоби та 4,5 млн гривень.

На вилучене майно фігурантів судом накладено арешт.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, ціни в Україні на кондитерські вироби найближчим часом можуть зрости на 5-7%.

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