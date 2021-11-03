У Києві зазнімкували завалений сміттям балкон у багатоповерхівці на Оболоні: фото

Фото було зроблене в Оболонському районі Києва на вулиці Прирічній, 9А.
У Києві зазнімкували завалений сміттям балкон у багатоповерхівці.
Фото було зроблене в Оболонському районі Києва на вулиці Прирічній, 9А.
Про це повідомив паблік "Киев Сейчас".
"Трохи захаращений балкон на Прирічній, 9А", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у центрі Києва чоловік перетворив чотирикімнатну квартиру на сміттєзвалище. Чоловік каже, що в нього у квартирі живуть таргани, а колись були навіть пацюки.
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