Кількість випадків коронавірусу у Києві за вихідні трохи зменшилась: статистика на 15 листопада

Кількість випадків коронавірусу у Києві за вихідні трохи зменшилась: статистика на 15 листопада

Загалом у столиці підтверджено 279 307 випадків COVID-19.

Станом на ранок 15 листопада у Києві зафіксовано 449 нових випадків коронавірусу за добу. Це на два випадки більше, ніж 14 листопада (447 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 279 307 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 239 642 людини ( 188 за добу)

людини ( за добу) померли 6 908 людей (34 за добу)

У Київській області зафіксовано 162 794 випадки COVID-19 (420 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 140 341 людина ( 237 за добу)

людина ( за добу) померли 3 741 людина (2 за добу)

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Читайте також:

Новини світу: в Австрії запроваджують жорсткі обмеження для невакцинованих

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання