У Києві миттєво здорожчало таксі (фото)

Таксі в Києві

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Ввечері 8 жовтня кияни зіткнулися з перебоями в роботі громадського транспорту. Через екстрені відключення електроенергії тимчасово зупинявся метрополітен, виникали затримки руху трамваїв і тролейбусів. На цьому тлі різко зріс попит на таксі, а разом із ним — і вартість поїздок.

Про ціни, зокрема, повідомляє «РБК-Україна».

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Через зниження напруги в електромережі метро в Києві тимчасово припиняло рух. Не працювали також ескалатори в підземці. Наземний електротранспорт працював із затримками.

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Як результат, значна частина пасажирів почала шукати альтернативу громадському транспорту, що спричинило різке підвищення попиту на сервіси замовлення автомобілів.

Ціни на таксі в Києві 8 жовтня / © РБК

Станом на 18:45 рух поїздів на синій і зеленій гілках метро поступово відновлювався, однак із більшими інтервалами. На червоній лінії рух на той момент залишався призупиненим.

Через підвищений попит поїздки на популярних маршрутах суттєво здорожчали. Зокрема, поїздка від Майдану Незалежності до Осокорків за тарифом «Стандарт» коштувала 1 101 грн. За «Комфорт» доводилося заплатити 1 249 грн, а тариф «Бізнес» сягав 1 362 грн.

Не набагато дешевше коштувала поїздка від Майдану Незалежності до Оболоні: 876 грн за «Стандарт», 984 грн за «Комфорт» та 1 088 грн — за «Бізнес».

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Нагадаємо, у Києві виникли проблеми з метро. Зупинено рух поїздів та ескалаторів. Це сталося 8 жовтня через зниження напруги від зовнішніх живильних центрів.

Тим часом у чотирьох районах столиці зафіксували зниження тиску у водопровідній мережі. У «Київводоканалі» пояснили причину та розповіли, коли ситуація стабілізується.

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