Що відбувається з мостом Патона у Києві: стали відомі результати огляду

Візуальне та технічне обстеження жодного видимого руйнування, тобто свіжих пошкоджень чи відпадання шматків бетону, не виявило.

Візуальний та технічний огляд, проведений 6 та 13 листопада, не виявив нових процесів руйнації на мосту Патона.

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

За його словами, ще 6 листопада фахівці "Київавтошляхміст" отримали відео, на якому видно падіння з мосту Патона сторонніх предметів, та оперативно виїхали на інспекцію споруди.

"Для обстеження частини конструкції мосту, із якої зафіксували падіння сторонніх предметів, ще 6 листопада були направлені технічні працівники комунального підприємства "Київавтошляхміст". Візуальне та технічне обстеження жодного видимого руйнування, тобто свіжих пошкоджень чи відпадання шматків бетону, не виявило. Фахівці встановили, що на частину мосту, про яку йдеться, мають доступ сторонні особи. Там є труби теплотраси, до яких приходять грітися безхатьки та зносять туди різні речі. Падіння цих сторонніх речей і потрапило на відео", – зазначив Руслан Кандибор.

Він також додав, що в суботу, 13 листопада, міст Патона ще раз обстежили технічні фахівці спільно із керівництвом Департаменту транспортної інфраструктури, КК "Київавтодор" та КП "Київавтошляхміст". Вони оглянули технічні ходові настили – металеві конструкції під мостом, встелені дерев’яними дошками, – якими можна пройти мостом від опори до опори для обслуговування споруди. Візуальний та технічний огляд ще раз підтвердив відсутність нових процесів руйнування окремих ділянок мосту Патона.

"Звісно міст потребує ремонтно-реставраційних робіт. Із кінця 2020 року вже тричі оголошувалася офіційна процедура закупівель щодо розробки проектно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона. Двічі конкурс був заблокований через скарги до Антимонопольного комітету України. Зараз процедура триває утретє, і вона також заблокована АМКУ за скаргою одного із учасників, – зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури. – Ми сподіваємося, що ця процедура буде розблокована, переможець – визначений, і нарешті розпочнуться роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації. Ці роботи триватимуть упродовж року".

За його словами, орієнтовна вартість саме проєктних робіт становить 47 млн грн. Власне повна реставрація та ремонтні роботи за попередніми оцінками – не менше 7 млрд грн. Остаточна сума буде визначена після затвердження проекту та проходження відповідної експертизи.

Міст буде пристосований до сучасних потреб: буде підвищена пропускна здатність, збільшено кількість смуг руху, а також влаштовано велодоріжки, тротуар.

Зазначимо, що міст Патона був введений в експлуатацію у 1953 році. Реконструювали міст лише один раз, у 2004 році, коли з мосту демонтували трамвайні колії. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках мосту.

Нагадаємо, мости Києва перебувають в аварійному стані. Про це свідчать результати перевірок, які проводили інженери після часткового руйнування Шулявського шляхопроводу. Про це розповів мер Києві Віталій Кличко. Він наголосив, що кожного дня молиться за те, щоб на мостах Києва не сталося аварійних ситуацій.

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