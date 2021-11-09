У Києві на початку листопада зафіксували природну аномалію: фото

У столиці зацвіли каштани.
У Києві на початку листопада зафіксована неймовірна аномалія.
У столиці зацвіли каштани.
Про це повідомив паблік "Київ без цензури".
"На Оболоні та Теремках зацвіли каштани. Цвіт, що розпускається восени, загине з настанням перших холодів. А наступного року навесні ці гілки вже будуть порожніми – двічі на рік вони не зможуть зацвісти", - йдеться у дописі.
Зазначимо, що останніми днями у столиці було досить тепло.
Нагадаємо, Чорнобильська зона - місце, де іноді стаються надзвичайні речі. У Чорнобилі наприкінці вересня теж розквітли каштани.
Читайте також: