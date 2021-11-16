В Киеве маршрутка протаранила такси: фото

В больницу попала пассажирка такси: женщина не была пристегнута и ударилась головой.
В Киеве на проспекте Маяковского маршрутка протаранила такси.
ДТП произошло на пересечении с улицей Закревского.
Об этом сообщает "Магнолия TV".
Водитель автомобиля Skoda (такси) рассказал, что двигался по Маяковского на зеленый свет. В этот момент с улицы Закревского выехало маршрутное такси, пытавшееся проскочить уже на красный сигнал светофора. Таксист легковушки хотел уйти от удара, но боялся протаранить встречный транспорт. Следовательно, маршрутка врезалась в автомобиль Skoda.
Водитель маршрутки уверял, что правил не нарушал. Однако очевидцы добавили, что маршрутка действительно ехала на запрещенный сигнал.
На момент удара в общественном транспорте находились три человека, которые не получили травм.
Но, к сожалению, без пострадавших не обошлось. В больницу попала пассажирка такси. Водитель сказал, что женщина не была пристегнута и ударилась головой.
На месте работала следственно-оперативная группа, выяснявшая все обстоятельства аварии.
Напомним, в ужасном ДТП в Луцке пьяный водитель сбил насмерть епископа.
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