Количество случаев коронавируса в Киеве за сутки увеличилось втрое: статистика на 16 ноября

Количество случаев коронавируса в Киеве за сутки увеличилось втрое: статистика на 16 ноября

В столице подтверждено 280 788 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 16 ноября в Киеве зафиксирован 1481 новый случай коронавируса за сутки. Это втрое больше, чем 15 ноября (449 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 280 788 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 240 577 человек ( 935 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 6 946 человек (38 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 163 548 случаев COVID-19 (754 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 140 957 человек ( 616 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 3 761 человек (20 за сутки)

Напомним, в правительстве заявили, что в Украине началось движение к стабилизации ситуации с COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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