В центре Киева частично ограничено движение транспорта почти на месяц: схема

В центре Киева частично ограничено движение транспорта почти на месяц: схема

На улице Льва Толстого начался новый этап капитального ремонта.

В центре Киева частично ограничено движение транспорта почти на месяц.

На улице Льва Толстого движение ограничат до 6 декабря.

Также читайте Автокатастрофа в центре Киева: столкнулись сразу восемь машин

Об этом сообщает УК "Киевавтодор".

На улице Льва Толстого начался новый этап капитального ремонта.

В настоящее время работы стартовали на участке между улицами Жилянской и Саксаганского.

Комунальна корпорація "Київавтодор"

Напомним, с киевских дорог исчезнут 76 маршруток, дублирующих маршруты общественного транспорта.

Киев разрывает договоры еще с четырьмя перевозчиками на 11-ти городских маршрутах.

Отметим, мосты Киева находятся в аварийном состоянии. Об этом свидетельствуют результаты проверок, проводимых инженерами после частичного разрушения Шулявского путепровода. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что каждый день молится о том, чтобы на мостах Киева не произошло аварийных ситуаций.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку