В центре Киева частично ограничено движение транспорта почти на месяц: схема

На улице Льва Толстого начался новый этап капитального ремонта.
В центре Киева частично ограничено движение транспорта почти на месяц.
На улице Льва Толстого движение ограничат до 6 декабря.
Об этом сообщает УК "Киевавтодор".
На улице Льва Толстого начался новый этап капитального ремонта.
В настоящее время работы стартовали на участке между улицами Жилянской и Саксаганского.
Напомним, с киевских дорог исчезнут 76 маршруток, дублирующих маршруты общественного транспорта.
Киев разрывает договоры еще с четырьмя перевозчиками на 11-ти городских маршрутах.
Отметим, мосты Киева находятся в аварийном состоянии. Об этом свидетельствуют результаты проверок, проводимых инженерами после частичного разрушения Шулявского путепровода. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что каждый день молится о том, чтобы на мостах Киева не произошло аварийных ситуаций.
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