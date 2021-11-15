Что происходит с мостом Патона в Киеве: стали известны результаты осмотра

Визуальное и техническое обследование ни одного видимого разрушения, то есть свежих повреждений или отпадения кусков бетона, не выявило.

Визуальное и техническое освидетельствование, проведенное 6 и 13 ноября, не выявило новых процессов разрушения на мосту Патона.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

По его словам, еще 6 ноября специалисты "Киевавтодоргород" получили видео, на котором видно падение с моста Патона посторонних предметов, и оперативно выехали на инспекцию сооружения.

"Для обследования части конструкции моста, из которой зафиксировали падение посторонних предметов, еще 6 ноября были направлены технические работники коммунального предприятия "Киевавтодормост". Визуальное и техническое обследование ни одного видимого разрушения, то есть свежих повреждений или отпадения кусков бетона, не выявило. На часть моста, о которой идет речь, имеют доступ посторонние лица. Там есть трубы теплотрассы, к которым приходят греться бездомные и сносят туда разные вещи. Падение этих посторонних вещей и попало на видео", — отметил Руслан Кандибор.

Он также добавил, что в субботу, 13 ноября, мост Патона еще раз обследовали технические специалисты совместно с руководством Департамента транспортной инфраструктуры, УК "Киевавтодор" и КП "Киевавтодормост". Они осмотрели технические ходовые настилы – металлические конструкции под мостом, устланные деревянными досками – которыми можно пройти мостом от опоры к опоре для обслуживания сооружения. Визуальное и техническое освидетельствование еще раз подтвердило отсутствие новых процессов разрушения отдельных участков моста Патона.

"Конечно, мост нуждается в ремонтно-реставрационных работах. С конца 2020 года уже трижды объявлялась официальная процедура закупок по разработке проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста им. Е. А. Патона. Дважды конкурс был заблокирован из-за жалоб в Антимонопольный комитет Украины. Процедура продолжается в третий раз, и она также заблокирована АМКУ по жалобе одного из участников, – отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры. – Мы надеемся, что эта процедура будет разблокирована, победитель – определен, и наконец начнутся работы по изготовлению проектно-сметной документации. Эти работы будут продолжаться в течение года".

По его словам, ориентировочная стоимость именно проектных работ составляет 47 млн грн. Собственно, полная реставрация и ремонтные работы по предварительным оценкам – не менее 7 млрд грн. Окончательная сумма будет определена после утверждения проекта и следования соответствующей экспертизы.

Мост будет приспособлен к современным потребностям: будет повышена пропускная способность, увеличено количество полос движения, а также устроены велодорожки, тротуар.

Отметим, что мост Патона был введен в эксплуатацию в 1953 году. Реконструировали мост только один раз, в 2004 году, когда с моста были демонтированы трамвайные пути. С этого времени текущие ремонтные работы происходили только на небольших участках моста.

Напомним, мосты Киева находятся в аварийном состоянии. Об этом свидетельствуют результаты проверок, проводимых инженерами после частичного разрушения Шулявского путепровода. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что каждый день молится о том, чтобы на мостах Киева не произошло аварийных ситуаций.

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