Когда киевские школы могут вернуться к очной учебе — в КГГА дали ответ

На сегодняшний день суточная заболеваемость среди школьников снизилась, а это свидетельствует о том, что все было сделано правильно.

Столичные школьники смогут вернуться за парты после спада заболеваемости COVID-19 среди детей.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Решение о введении дистанционного обучения в школах принято комиссией ТЭБ и ЧС КГГА и базировалось на тех данных, которые мы ежедневно получали о заболеваемости учащихся. До каникул этот показатель был на уровне около 100 заболеваний в день и тенденция была к росту цифр. К этому показателю стоило добавить тех, кто болел бессимптомно, заражая родных и близких. Да и сами дети, в отличие от предыдущих волн, стали больше болеть в сложной форме. На сегодняшний день мы видим, что суточная заболеваемость среди школьников снизилась, а это свидетельствует о том, что все было сделано правильно. Наблюдаем за динамикой. Как только ситуация улучшится, за парты вернутся, прежде всего, ученики младшей школы", – заявил Мондриевский.

Замглавы КГГА также отметил, что Киев первый в стране по темпам вакцинации и количеству коек в больницах, подготовленных для тяжелобольных, но даже несмотря на это оказался в "красной" карантинной зоне в соответствии с медицинскими показателями, что и вызвало введение соответствующих ограничений.

"Педагоги подошли с максимальной ответственностью, и на сегодня вакцинировано 95,5% работников отрасли. В то же время среди остальных киевлян этот показатель значительно ниже. Как свидетельствует практика европейских стран, для стабильной эпидситуации уровень вакцинации населения должен быть не менее 70%. Ведь именно массовая вакцинация – единственный способ остановить распространение вируса и сохранить жизн", – подчеркнул Мондриевский.

Как сообщалось, две столичные школы продолжали работать, несмотря на запрет.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, когда Киев будет ослаблять карантинные ограничения.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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