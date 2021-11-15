Коли київські школи можуть повернутись до очного навчання - у КМДА дали відповідь

На сьогодні добова захворюваність серед школярів знизилася, а це свідчить про те, що все було зроблено правильно.

Столичні школярі зможуть повернутися за парти після спаду захворюваності на COVID-19 серед дітей.

Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Рішення про введення дистанційного навчання у школах прийнято комісією ТЕБ та НС КМДА і базувалось на тих даних, які ми щоденно отримували про захворюваність учнів. До канікул цей показник був на рівні близько 100 захворювань на день і тенденція була до зростання цифр. До цього показника варто було додати тих, хто хворів безсимптомно, заражаючи рідних і близьких. Та й самі діти, на відміну від попередніх хвиль, стали більше хворіти у складній формі. На сьогодні ми бачимо, що добова захворюваність серед школярів знизилася, а це свідчить про те, що все було зроблено правильно. Спостерігаємо за динамікою. Як тільки ситуація покращиться, за парти повернуться насамперед учні молодшої школи", – заявив Мондриївський.

Заступник голови КМДА також зазначив, що Київ перший у країні за темпами вакцинації і кількості ліжок у лікарнях, підготовлених для важкохворих, але навіть попри це опинився в "червоній" карантинній зоні відповідно до медичних показників, що і викликало введення відповідних обмежень.

"Освітяни підійшли з максимальною відповідальністю, і на сьогодні вакциновано 95,5% працівників галузі. У той же час серед решти киян цей показник значно нижчий. Як свідчить практика європейських країн, для стабільної епідситуації рівень вакцинації населення має бути не менше 70%. Адже саме масова вакцинація – єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу та зберегти життя", – підкреслив Мондриївський.

Як повідомлялось, дві столичні школи продовжували працювати, незважаючи на заборону.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, коли Київ послаблюватиме карантинні обмеження.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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