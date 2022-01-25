Стрілянина в центрі Києва: стало відомо, що сталося

Усіх учасників події поліція доставила до відділку та вилучила зброю.

Стрілянину у центрі Києва 25 січня влаштували інкасатори з охоронної фірми "Легіон". Сутичка сталася між ними та учасниками громадської організації "Український стяг".

Про це повідомляє "Українська правда".

Подія трапилася біля будівлі на вулиці Володимирській, 23-а.

Відомо, що представники організації у жовтих жилетах намагалися наклеїти наліпки на пункт обміну валют за цією адресою. Одразу після цього туди під'їхав автомобіль інкасаторів, які сприйняли дії чоловіків як напад. Вони пригрозили зброєю і здійснили кілька пострілів вгору.

Ніхто не постраждав. Усіх учасників події поліція доставила до відділку та вилучила зброю.

Нагадаємо, що сутичками з правоохоронцями завершився сьогодні мітинг SaveФОП. Правоохоронці захопили сцену протестувальників і намагаються демонтувати конструкцію. У Мережі повідомляють про постраждалих з обох сторін та десятки затриманих учасників акції.

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