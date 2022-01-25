У Києві поліція захопила сцену протестувальників SaveФОП: є постраждалі (фото)

У Києві поліція захопила сцену протестувальників SaveФОП: є постраждалі (фото)

Сутички продовжуються.

Під стінами Верховної Ради у Києві правоохоронці захопили сцену протестувальників SaveФОП. Вони намагаються демонтувати конструкцію.

У Мережі повідомляють про постраждалих з обох сторін та десятки затриманих учасників акції, зокрема її керівника Сергія Доротича.

Усі входи до парламенту зачинили та охороняють. Депутатів вивели із будівлі через підземний хід. Біля парламенту налічуються сотні осіб. Сутички продовжуються.

Нагадаємо, що протестувальники SaveФОП у Києві 25 січня штурмували будівлю Верховної Ради. У результаті почалися зіткнення підприємців з поліцейськими.

Мітингувальники вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також скасування вимоги використання касових апаратів. Під стіни ВР прийшли сотні людей, вранці там встановили сцену.

Крім того, через через мітинг підприємців перекрито рух деякими центральними вулицями міста. Поліцейські посилили заходи безпеки . Військовослужбовці Національної гвардії та співробітники ДСНС також несуть службу у посиленому режимі.

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