"Як в Індії!: у центрі Києва трапився величезний транспортний колапс (фото)

"Як в Індії!: у центрі Києва трапився величезний транспортний колапс (фото)

Деякі центральні вулиці перекрили через мітинг.

У центрі Києва 25 січня через перекриття вулиць трапився транспортний колапс. Рух автівок майже зупинився на вулиці Мечникова.

Відповідне фото опублікували у Telegram-каналі "Київ Оперативний".

"Вулиця Мечникова зараз. За можливості об'їжджайте", - написали у Мережі.

На знімку видно, що на одному з перехресть утворився величезний затор із понад сотні автівок. У коментарях під публікацією кияни порівняли столичні затори з індійськими.

"Вул. Мечникова завжди", "Індія", "Бангладеш!", "Йшли до Європи, приїхали в Мумбаі", - написали користувачі.

Нагадаємо, що 25 січня у центрі Києва частково перекрили рух через мітинг підприємців під Верховною Радою.

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