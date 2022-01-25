Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

"Як в Індії!: у центрі Києва трапився величезний транспортний колапс (фото)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Як в Індії!: у центрі Києва трапився величезний транспортний колапс (фото)

Київ оперативний у Telegram

Деякі центральні вулиці перекрили через мітинг.

У центрі Києва 25 січня через перекриття вулиць трапився транспортний колапс. Рух автівок майже зупинився на вулиці Мечникова.

Відповідне фото опублікували у Telegram-каналі "Київ Оперативний".

"Вулиця Мечникова зараз. За можливості об'їжджайте", - написали у Мережі.

На знімку видно, що на одному з перехресть утворився величезний затор із понад сотні автівок. У коментарях під публікацією кияни порівняли столичні затори з індійськими.

"Вул. Мечникова завжди", "Індія", "Бангладеш!", "Йшли до Європи, приїхали в Мумбаі", - написали користувачі.

Нагадаємо, що 25 січня у центрі Києва частково перекрили рух через мітинг підприємців під Верховною Радою. 

© Google Maps
Google Maps
© Google Maps
Google Maps

Затори в Києві: скільки часу витрачають водії та чим дихають мешканці | Новини України

Затори в Києві: скільки часу витрачають водії та чим дихають мешканці | Новини України

Читайте також:

Наступна публікація