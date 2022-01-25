"Як в Індії!: у центрі Києва трапився величезний транспортний колапс (фото)

Деякі центральні вулиці перекрили через мітинг.
У центрі Києва 25 січня через перекриття вулиць трапився транспортний колапс. Рух автівок майже зупинився на вулиці Мечникова.
Відповідне фото опублікували у Telegram-каналі "Київ Оперативний".
"Вулиця Мечникова зараз. За можливості об'їжджайте", - написали у Мережі.
На знімку видно, що на одному з перехресть утворився величезний затор із понад сотні автівок. У коментарях під публікацією кияни порівняли столичні затори з індійськими.
"Вул. Мечникова завжди", "Індія", "Бангладеш!", "Йшли до Європи, приїхали в Мумбаі", - написали користувачі.
Нагадаємо, що 25 січня у центрі Києва частково перекрили рух через мітинг підприємців під Верховною Радою.
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